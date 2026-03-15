Ένα περιστατικό έντασης σημειώθηκε στο κολυμβητήριο της Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και τον ΟΦΘ για τη Β’ Φάση του Κυπέλλου Πόλο Ανάπτυξης Μίνι Παίδων Κ14.

Όπως γνωστοποίησε ο Άρης, άτομα που φορούσαν κράνη μπήκαν στον χώρο του κολυμβητηρίου και ζήτησαν από προπονητές, παράγοντες και γονείς των νεαρών αθλητών να αφαιρέσουν οτιδήποτε παρέπεμπε στον σύλλογο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο αλυτάρχης της αναμέτρησης φέρεται να ζήτησε από τους αθλητές του Άρη να αφαιρέσουν τα σκουφάκια της ομάδας και να φορέσουν εκείνα της αντίπαλης, κάτι που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Η ένταση εκτονώθηκε έπειτα από παρέμβαση της Αστυνομίας, η οποία έφτασε στο σημείο και αποκατέστησε την τάξη, με το περιστατικό να προκαλεί αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.