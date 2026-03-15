Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να ζήσει μια ιστορική στιγμή, καθώς μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό Β θα πραγματοποιηθεί η απονομή του τροπαίου που σηματοδοτεί την επιστροφή της ομάδας στη Super League Greece.

Η «Μαύρη Θύελλα» ολοκληρώνει μια εντυπωσιακή πορεία στο πρωτάθλημα της Super League 2 και ετοιμάζεται να γιορτάσει μαζί με τον κόσμο της την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, έπειτα από μια σεζόν όπου ο στόχος της κορυφής αποτέλεσε βασική προτεραιότητα από την πρώτη κιόλας αγωνιστική.

Το παιχνίδι με τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού θα μεταδοθεί ζωντανά από το ACTION24, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τόσο την αναμέτρηση όσο και όσα θα συμβούν πριν και μετά τη φιέστα.

Στο γήπεδο της Καλαμάτας αναμένεται γιορτινό κλίμα, με τους φιλάθλους της ομάδας να έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για τη μεγάλη βραδιά. Η απονομή του τροπαίου μπροστά στον κόσμο της ομάδας θα αποτελέσει το επιστέγασμα μιας απαιτητικής αλλά επιτυχημένης χρονιάς, που φέρνει τη «Μαύρη Θύελλα» ξανά στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.