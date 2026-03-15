Ο διάδοχος του ID.3 βρίσκεται στα αρχικά του βήματα με νέο όνομα και θα γιορτάσει την παγκόσμια πρεμιέρα του ως ID.3 Neo στα μέσα Απριλίου.

Χάρη στην τελευταία γενιά λογισμικού, το ηλεκτρικό συμπαγές μοντέλο διαθέτει μια σειρά από νέες λειτουργίες. Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την βελτιωμένη υποβοήθηση ταξιδιού με ανίχνευση φαναριού και την οδήγηση με ένα πεντάλ, όπου το όχημα ανακτά ενέργεια μέχρι να ακινητοποιηθεί.

Τα ID.4 , ID.5 και ID.7 είναι διαθέσιμα προς παραγγελία ως τα πρώτα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με αυτό το λογισμικό, τις προαναφερθείσες λειτουργίες και το νέο σύστημα ψυχαγωγίας Innovision.

Επιπλέον, όλα τα νέα μοντέλα ID. έχουν πλέον την επιλογή τροφοδοσίας σε εξωτερικές συσκευές – από ηλεκτρικές σχάρες μέχρι ηλεκτρικά ποδήλατα – με ισχύ έως 3,6 kW απευθείας από την μπαταρία υψηλής τάσης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Vehicle-to-Load.