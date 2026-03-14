Εκτός από τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Ατλάντα Χοκς (14/3, 21.00) θα μείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, εξαιτίας των τραυματισμών που έχει υποστεί τη φετινή σεζόν στη δεξιά γάμπα.

Οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να μην τον καταπονήσουν καθώς αύριο βράδυ (15/3 στις 21:30) θα υποδεχθούν τους Ιντιάνα Πέισερς.

Έτσι ο Έλληνας σταρ προφυλάσσεται από την αναμέτρηση με τα «γεράκια», χωρίς να συντρέχει λόγος ανησυχίας για την συνέχεια. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση θα είναι ο Κέβιν Πόρτερ για τους Μπακς που βρίσκονται στην 11η θέση με ρεκόρ 27-38 και κυνηφούν τα play-in του NBA.

Ο Έλληνας σταρ φέτος έχει 27.5 πόντους, 9.7 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ. Έχει πατήσει παρκέ σε 35 ματς, χάνοντας μεγάλο διάστημα εξαιτίας των τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα