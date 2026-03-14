Εκτός από τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Ατλάντα Χοκς (14/3, 21.00) θα μείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, εξαιτίας των τραυματισμών που έχει υποστεί τη φετινή σεζόν στη δεξιά γάμπα.

Οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να μην τον καταπονήσουν καθώς αύριο βράδυ (15/3 στις 21:30) θα υποδεχθούν τους Ιντιάνα Πέισερς.

Έτσι ο Έλληνας σταρ προφυλάσσεται από την αναμέτρηση με τα «γεράκια», χωρίς να συντρέχει λόγος ανησυχίας για την συνέχεια. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση θα είναι ο Κέβιν Πόρτερ για τους Μπακς που βρίσκονται στην 11η θέση με ρεκόρ 27-38 και κυνηφούν τα play-in του NBA.

Ο Έλληνας σταρ φέτος έχει 27.5 πόντους, 9.7 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ. Έχει πατήσει παρκέ σε 35 ματς, χάνοντας μεγάλο διάστημα εξαιτίας των τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν.