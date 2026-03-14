Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται στους 54 βαθμούς, ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ. Στόχος για το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι το απόλυτο στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας.

Στο 30΄βρήκε δίχτυα ο Μαροκινός σταρ που μόλις προχθές υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Μια απίθανη πτήση έπειτα απο τη σέντρα του Φρανσίσκο Ορτέγκα απο αριστέρα.

Και βέβαια ένα απο απο εκείνα τα γκολ που έχουν γίνει πλέον κλασικά σε αυτά τα 2.5 χρόνια του Ελ Κααμπί στην Ελλάδα. Μια κεφαλιά απο εκείνες που δεν αφήνουν περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα.

