Η κανονική περίοδος της EuroLeague μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να έχουν διαφορετικές προκλήσεις στις τελευταίες αγωνιστικές.

Με επτά παιχνίδια να απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της regular season, η φετινή διοργάνωση εξελίσσεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές των τελευταίων ετών. Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες στο πρόγραμμα: η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει δύο αγώνες λιγότερους, ενώ η Φενέρμπαχτσε, η Dubai BC, η Μακάμπι και η Παρτίζαν έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.

Παρότι απομένουν ακόμα παιχνίδια για να εξισορροπηθεί το πρόγραμμα, η διοργάνωση πλησιάζει προς το τέλος της κανονικής περιόδου, η οποία ολοκληρώνεται στις 17 Απριλίου.

Μετά την 31η αγωνιστική, τέσσερις ομάδες διεκδικούν τρεις θέσεις στην πρώτη τετράδα, ενώ συνολικά επτά ομάδες παλεύουν για την απευθείας πρόκριση στα playoffs. Αυτή τη στιγμή, η έκτη θέση μοιάζει ο πιο ρεαλιστικός στόχος για αρκετές από αυτές, αν και οι ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Η μάχη για το πλεονέκτημα έδρας

Ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Βαλένθια και η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε έντονο ανταγωνισμό για τρεις θέσεις στην πρώτη τετράδα, πίσω από τη Φενέρμπαχτσε.

Οι τρεις πρώτες ομάδες έχουν ρεκόρ 20-11, ενώ η ισραηλινή ομάδα ακολουθεί με 18-11, έχοντας όμως δύο παιχνίδια λιγότερα. Την ίδια στιγμή, η τουρκική ομάδα βρίσκεται στο 22-8 με έναν αγώνα λιγότερο, μετά την ήττα της στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο αγώνες που εκκρεμούν για τη Χάποελ Τελ Αβίβ είναι απέναντι στην Παρί (εντός έδρας) και σε ουδέτερο γήπεδο με τη Μακάμπι, είναι πολύ πιθανό η μάχη για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs να παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Αυτό θα καθορίσει ποια ομάδα θα έχει το πλεονέκτημα να δώσει ένα πιθανό Game 5 στην έδρα της.

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού (20-11)

Φενέρμπαχτσε εντός

Μπασκόνια εντός

Βαλένθια εκτός

Βιλερμπάν εκτός

Ρεάλ Μαδρίτης εντός

Χάποελ Τελ Αβίβ εκτός

Αρμάνι Μιλάνο εντός

Το πρόγραμμα της Ρεάλ Μαδρίτης (20-11)

Ζάλγκιρις Κάουνας εκτός

Χάποελ Τελ Αβίβ εντός

Αναντολού Εφές εντός

Μπασκόνια εκτός

Ολυμπιακός εκτός

Φενέρμπαχτσε εκτός

Ερυθρός Αστέρας εντός

Το πρόγραμμα της Βαλένθια (20-11)

Μπαρτσελόνα εντός

Ολυμπιακός εντός

Παρτίζαν εκτός

Βίρτους Μπολόνια εκτός

Αρμάνι Μιλάνο εντός

Παναθηναϊκός εντός

Dubai BC εκτός

Το πρόγραμμα της Χάποελ Τελ Αβίβ (18-11)

Παρί εντός

Βίρτους Μπολόνια εντός

Ρεάλ Μαδρίτης εκτός

Μπασκόνια εκτός

Παναθηναϊκός εντός

Φενέρμπαχτσε εντός

Ολυμπιακός εντός

Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός

Μονακό εκτός

Μάχη επτά ομάδων για μια θέση στην εξάδα Η Χάποελ φαίνεται να έχει σαφές πλεονέκτημα στην κούρσα, καθώς μετρά δύο λιγότερες ήττες από τον Ερυθρό Αστέρα και τρεις λιγότερες από τις ομάδες που ακολουθούν στη βαθμολογία. Παράλληλα, η Μακάμπι έχει μείνει στις 14 νίκες, γεγονός που διαμορφώνει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατάσταση γύρω από τη διεκδίκηση της έκτης θέσης. Αυτή τη στιγμή, επτά ομάδες παλεύουν για αυτή τη θέση, η οποία προσφέρει απευθείας πρόκριση στα playoffs. Οι ομάδες που θα ολοκληρώσουν την κανονική περίοδο από την 7η έως τη 10η θέση θα συμμετάσχουν στο Play-In Tournament, μια διαδικασία που οι περισσότεροι σύλλογοι θα προτιμούσαν να αποφύγουν, αν και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κλείνει τον δρόμο προς την επόμενη φάση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Παναθηναϊκός καλείται να θέσει ως βασικό στόχο την κατάκτηση της έκτης θέσης. Ωστόσο, γνωρίζει πως το έργο του δεν θα είναι εύκολο, καθώς το πρόγραμμά του περιλαμβάνει έξι δύσκολες αναμετρήσεις απέναντι σε ομάδες που διεκδικούν είτε μια θέση στην τετράδα, είτε την πρώτη εξάδα, είτε τουλάχιστον τη συμμετοχή στο Play-In. ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (18-13) Παναθηναϊκός εκτός Μπασκόνια εκτός Μπαρτσελόνα εκτός Παρτίζαν εντός Παρί εντός Βιλερμπάν εκτός Ρεάλ Μαδρίτης εκτός ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (17-14) Ρεάλ Μαδρίτης εντός Μπάγερν Μονάχου εντός Φενέρμπαχτσε εκτός Μπαρτσελόνα εντός Dubai BC εντός Παρτίζαν εκτός Παρί εντός ΜΟΝΑΚΟ (17-14) Αναντολού Εφές εκτός Αρμάνι Μιλάνο εντός Παναθηναϊκός εκτός Dubai BC εκτός Βιλερμπάν εντός Μπαρτσελόνα εντός Χάποελ Τελ Αβίβ εντός ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (17-14) Ερυθρός Αστέρας εντός Dubai BC εκτός Μονακό εντός Χάποελ Τελ Αβίβ εκτός Μπαρτσελόνα εκτός Βαλένθια εκτός Αναντολού Εφές εντός ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (17-14) Βαλένθια εκτός Αναντολού Εφές εντός Ερυθρός Αστέρας εντός Ζάλγκιρις Κάουνας εκτός Παναθηναϊκός εντός Μονακό εκτός Μπάγερν Μονάχου εντός DUBAI BC (16-14) Παρτίζαν εκτός Μπάγερν Μονάχου εκτός Παναθηναϊκός εντός Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός Μονακό εντός Ζάλγκιρις Κάουνας εκτός Αναντολού Εφές εντός Βαλένθια εντός ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (16-15) Φενέρμπαχτσε εκτός Μονακό εκτός Βίρτους Μπολόνια εντός Παρί εκτός Βαλένθια εκτός Μπάγερν Μονάχου εντός Ολυμπιακός εκτός