Τρεις αναμετρήσεις περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα της Super League, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο με 3-0, ενώ ισόπαλα έληξαν τα παιχνίδια Πανσερραϊκός – Άρης (0-0) και ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης (1-1).

Μετά από αυτά τα αποτελέσματα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην πρώτη θέση με 57 βαθμούς, με τους Ερυθρόλευκους να είναι στο +1 από την ΑΕΚ και στο +3 από τον ΠΑΟΚ, με τους δύο Δικεφάλους να έχουν από ένα ματς λιγότερο.

Ο Άρης με τον βαθμό που πήρε στις Σέρρες είναι στην 6η θέση με 30 βαθμούς, ενώ από την άλλη πλευρά, τα «λιοντάρια» είναι στους 16 πόντους και στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Οσον αφορά στην ΑΕΛ Novibet και τον Αστέρα Τρίπολης, οι Βυσσινί είναι στην 12η θέση με 22 πόντους, ενώ οι Αρκάδες στην 13η με 17.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3 Πανσερραϊκός – Άρης 0-0 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR 1-1 Κυριακή 15 Μαρτίου 16:00 Κηφισιά – Βόλος 18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ 21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός Η βαθμολογία: Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής Κυριακή 22 Μαρτίου 19:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναθηναϊκός 19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά 19:00 Άρης – ΟΦΗ 19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ 19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος 19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός