Κατάμεστο αναμένεται το Telekom Center Athens στον αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Αναντολού Εφές, καθώς η η Πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out, ένα μισή μήνα πριν τη διεξαγωγή του ματς (17/4, 21:15).

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αφορά την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«SOLD OUT Το φινάλε της regular season της Euroleague θα διεξαχθεί σε γεμάτο γήπεδο! Η 17η Απριλίου απέχει περισσότερο από μήνα, αλλά ήδη σιγουρέψατε πως το τελευταίο εντός έδρας ματς της σεζόν θα είναι θρυλικό. Η υποστήριξή σας είναι ασύγκριτη» SOLD OUT 💥🏠 The @EuroLeague Regular Season finale is already a full house! ☘️ April 17th is more than a month away, but you’ve already made sure that the last home game of the season will be legendary. Your support is simply unmatched, #PAOFans! 🙌💚#WeTheGreens… pic.twitter.com/xuQVopg7Yv — Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 14, 2026