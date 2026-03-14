Ένα εντυπωσιακό και πρωτόγνωρο περιστατικό συνέβη λίγο πριν τη σέντρα στην αναμέτρηση Τσέλσι – Νιούκαστλ στο Στάμφορντ Μπριτζ. Οι παίκτες των Λονδρέζων συγκεντρώθηκαν για τον όρκο νίκης, αλλά στην πορεία… εγκλώβισαν τον διαιτητή Πολ Τίρνεϊ στο κέντρο του γηπέδου!

Ο ρέφερι φάνηκε να κοιτάζει αμήχανα γύρω του, με πολλούς να αναρωτιούνται αν επρόκειτο για κάποιο στρατηγικό «mind game» υπό σκέψη του προπονητή Λίαμ Ροσένιορ. Το περιστατικό έγινε αμέσως viral, προκαλώντας χιουμοριστικά αλλά και σοβαρά σχόλια στα social media, με τα likes και τις αντιδράσεις να δίνουν και να παίρνουν.

Chelsea including the referee in the team talk 😂 pic.twitter.com/SAxWssEaFc — Futbol Chelsea (@FutbolCheIsea) March 14, 2026