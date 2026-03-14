Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ σε μια απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση για την 25η αγωνιστική της Super League, στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 17:00 και η μετάδοσή του θα γίνει από το Cosmote Sport 1.
O σημερινός αγώνας για τους «ερυθρόλευκους» είναι αρκετά ιδιαίτερος, καθώς εκτός από την βαθμολογική σημασία, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γιορτάζει τα 65α γενέθλιά του και σίγουρα το καλύτερο δώρο για τον Βάσκο δεν είναι άλλο από την νίκη και τους 3 βαθμούς.
Πρόκειται για την τρίτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, καθώς πέραν από την κόντρα τους στο πρώτο γύρο στο «Γ.Καραϊσκάκης» με νίκη του Ολυμπιακού με 3-0, οι Πειραιώτες στο ίδιο στάδιο είχαν επικράτησει ξανά με 3-0 στην πάραταση, κατακτώντας το Betsson Super Cup
Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League
Σάββατο 14/03
17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
19:30 Πανσερραϊκός – Άρης
20:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης
Κυριακή 15/03
16:00 Κηφισιά – Βόλος
18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός