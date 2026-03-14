Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ξεχώρισε στη νίκη των Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς επί των Σολτ Λέικ Σίτι Σταρς με 128-101 για τη G–League του NBA.

Ο Τούρκος σέντερ, που αγωνιζόταν πρόσφατα στον Παναθηναϊκό AKTOR, είχε εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 36 πόντους με 15/20 δίποντα και 4/4 βολές, ενώ κατέβασε και 12 ριμπάουντ, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό νταμπλ-νταμπλ.

Σε τρία παιχνίδια στη διοργάνωση, ο Γιούρτσεβεν καταγράφει μέσο όρο 23 πόντους, 13,3 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ ανά αγώνα.

6’11” center Omer Yurtseven is DOMINATING! In just his third game this season with the G League, he recorded a double-double 36 PTS, 12 REB and shot 71% from the field leading the @RGVVipers to victory over the stars! 👏🔥 pic.twitter.com/NzQatdEdJh — NBA G League (@nbagleague) March 14, 2026