Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ξεχώρισε στη νίκη των Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς επί των Σολτ Λέικ Σίτι Σταρς με 128-101 για τη GLeague του NBA.

Ο Τούρκος σέντερ, που αγωνιζόταν πρόσφατα στον Παναθηναϊκό AKTOR, είχε εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 36 πόντους με 15/20 δίποντα και 4/4 βολές, ενώ κατέβασε και 12 ριμπάουντ, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό νταμπλ-νταμπλ.

Σε τρία παιχνίδια στη διοργάνωση, ο Γιούρτσεβεν καταγράφει μέσο όρο 23 πόντους, 13,3 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ ανά αγώνα.

