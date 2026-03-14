Τα 65 του χρόνια συμπλήρωσε σήμερα (14/3) ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να στέλνει τις δικές της ευχές στον προπονητή που έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες του συλλόγου τα τελευταία χρόνια.

Ο Βάσκος τεχνικός ανέλαβε την ομάδα τον Φεβρουάριο του 2024, σε μια δύσκολη περίοδο για τους Πειραιώτες, σε μια σεζόν όπου είχαν ήδη προηγηθεί δύο αλλαγές προπονητών. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αλλάξει την εικόνα της ομάδας.

Υπό την καθοδήγησή του, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League, γράφοντας μια ιστορική σελίδα για τον σύλλογο. Στην πρώτη ολοκληρωμένη χρονιά του στον πάγκο, που συνέπεσε με τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου, οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του νταμπλ στην Ελλάδα, αλλά και στην επιστροφή της στο Champions League μετά από πέντε χρόνια.

Και τη φετινή σεζόν οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πρόσωπο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, φτάνοντας μέχρι τα playoffs και δείχνοντας σε αρκετά παιχνίδια πολύ καλή αγωνιστική εικόνα. Παράλληλα, στο πρωτάθλημα παραμένουν στη μάχη του τίτλου μαζί με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.

Με αφορμή τα γενέθλιά του, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευχήθηκε δημόσια στον προπονητή της, με την ομάδα να θέλει να συνδυάσει τη μέρα αυτή με ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον ΟΦΗ.