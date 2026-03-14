Ανησυχία επικράτησε για λίγα δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση της Νάπολι με την Λέτσε (2-1), για την 29η αγωνιστική της Serie A, όταν ο Λαμέκ Μπαντά στο 87ο λεπτό του παιχνιδιού έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ποδοσφαιριστής της Λέτσε έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να έχει επαφή με κάποιον αντίπαλο και όπως ήταν απόλυτα λογικό, η εικόνα του προκάλεσε σοκ και έντονη ανησυχία σε όλους στο Στάδιο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

Ο προπονητής της Νάπολι βλέποντας τον Λαμέκ Μπαντά στο έδαφος, ζήτησε την άμεση παρέμβαση των γιατρών και για λίγη ώρα επικράτησε απόλυτη σιωπή στο γήπεδο, με τους θεατές, τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές των δύο ομάδων να παρακολουθούν με αγωνία τις προσπάθειες των γιατρών.

😨Attimi di apprensione al ‘Maradona’, improvvisamente calato nel silenzio… Banda si accascia a terra e si tocca il petto, subito l’intervento dello staff sanitario chiamato a gran voce dai calciatori in campo e dallo stesso Conte… 🚨Dopo alcuni istanti il Lecce fa sapere che… pic.twitter.com/7R4p0WBtX3 — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 14, 2026

Ο Λαμέκ Μπαντά αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο υπό το χειροκρότημα των φιλάθλων, με την Λέτσε λίγο αργότερα να ενημερώνει ότι ο μεσοεπιθετικός από τη Ζάμπια ανέκτησε τις αισθήσεις του και η κατάστασή του δεν εμπνέει καμία ανησυχία.