Ο Τζέντι Οσμάν πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση κόντρα στη Ζάλγκιρις και οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε μία σημαντική νίκη, ενώ ο ίδιος βγήκε MVP της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague

Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος φόργουορντ σε 36:06 που βρέθηκε στο παρκέ, μέτρησε 24 πόντους (5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 8/10 βολές), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 0 λάθη. Ο Οσμάν συγκέντρωσε 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και μετά τον Σλούκα και το Ναν, είναι ο τρίτος παίκτης του Παναθηναϊκού που παίρνει το βραβείο.

Η λίστα των MVP ανά αγωνιστική στην EuroLeague

  • 1η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR) – 29 PIR
  • 2η αγωνιστική: Νίκολα Μίροτιτς (Μονακό) – 32 PIR
  • 3η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 34 PIR
  • 4η αγωνιστική: Τζόρνταν Νουόρα (Ερυθρός Αστέρας) – 34 PIR
  • 5η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 31 PIR
  • 6η αγωνιστική: Ρόμαν Σόρκιν (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 30 PIR
  • 7η αγωνιστική: Σιλβέιν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστέρας) – 35 PIR
  • 8η αγωνιστική: Τόκο Σενγκέλια (Μπαρτσελόνα) 42 PIR
  • 9η αγωνιστική: Μάικ Τζέιμς (Μονακό) – 37 PIR
  • 10η αγωνιστική: Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 38 PIR
  • 11η αγωνιστική: Αϊζάια Κορντινιέ (Αναντολού Εφές) – 29 PIR
  • 12η αγωνιστική: Τεό Μαλεντόν (Ρεάλ Μαδρίτης) – 34 PIR
  • 13η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR), Σαβόν Σιλντς (Αρμάνι Μιλάνο – 39 PIR)
  • 14η αγωνιστική: Έλι Οκόμπο (Μονακό) – 39 PIR
  • 15η αγωνιστική: Ζακ ΛεΝτέι (Αρμάνι) – 37 PIR
  • 16η αγωνιστική: Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ) – 37 PIR
  • 17η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 40 PIR
  • 18η αγωνιστική: Μπαστιέν Βοτιέ (Βιλερμπάν) – 31 PIR
  • 19η αγωνιστική: Γουέιντ Μπάλντγουιν (Φενέρμπαχτσε) – 29 PIR
  • 20ή αγωνιστική: Αντρέας Ομπστ (Μπάγερν) – 38 PIR
  • 21η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 35 PIR
  • 22η αγωνιστική: Σαλιού Νιάνγκ (Βίρτους Μπολόνια) – 36 PIR
  • 23η αγωνιστική: Εμπούκα Ιζούντου (Ερυθρός Αστέρας) – 36 PIR
  • 24η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 34 PIR
  • 25η αγωνιστική: Κώστας Σλούκας (Παναθηναϊκός AKTOR) – 36 PIR
  • 26η αγωνιστική: Φιόντου Καμπενγκέλε (Dubai BC) – 30 PIR
  • 27η αγωνιστική: Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια) – 38 PIR
  • 28η αγωνιστική: Μόουζες Ράιτ (Ζάλγκιρις) – 34 PIR
  • 29η αγωνιστική: Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις) – 36 PIR
  • 30ή αγωνιστική: Μπράιαν Ανγκόλα (Βιλερμπάν) – 28PIR
  • 31η αγωνιστική: Τζέντι Όσμαν (Παναθηναϊκός AKTOR) – 36 PIR

