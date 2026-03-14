Η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να ξαναδεί τον Γκάβι σε αγωνιστική δράση, με τον προπονητή Χάνσι Φλικ να τον έχει πλέον στη διάθεσή του για το παιχνίδι με τη Σεβίλλη, έπειτα από 205 ημέρες.

Ο Ισπανός χαφ είναι ένας παίκτης που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Τον περασμένο Σεπτέμβριο υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο δεξί γόνατο και χρειάστηκε να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στον μηνίσκο, μένοντας εκτός δράσης για επτά μήνες.

Πριν από τον τραυματισμό του είχε προλάβει να αγωνιστεί μόλις 20 λεπτά στην πρεμιέρα απέναντι στη Μαγιόρκα και άλλα 45 στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής με τη Λεβάντε (23/8)

Τους τελευταίους μήνες ο Γκάβι ακολούθησε εντατικό πρόγραμμα αποθεραπείας και πλέον είναι έτοιμος να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους και μένει να δούμε αν θα αγωνιστεί κόντρα στη Σεβίλλη (15/3, 17:15)

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

«Μερικοί παίκτες φαίνεται να σημαίνουν κάτι περισσότερο από απλό ταλέντο στο γήπεδο. Ο Γκάβι είναι ακριβώς ένας από αυτούς τους παίκτες για τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα.

Ενέργεια, χαρακτήρας και αγνή αίσθηση για αυτό που αντιπροσωπεύει ο σύλλογος. Το Νο6 των Μπλαουγκράνα επέστρεψε διαθέσιμος για την Μπαρτσελόνα εναντίον της Σεβίλλης, αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό στο δεξί γόνατο που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει αγώνες για αρκετούς μήνες».

✅ Gavi has been given the medical green light and is available for tomorrow’s match against Sevilla. pic.twitter.com/2bK0EIB99g — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 14, 2026