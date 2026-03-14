Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, τοποθετήθηκε για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά, στέλνοντας μήνυμα μέσω ανάρτησης στο Facebook.

Στην τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι καμία ομάδα και καμία φανέλα δεν μπορεί να αξίζει περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή.

Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του νεαρού, επισημαίνοντας πως για ακόμη μία φορά ο αθλητισμός χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή για να ξεκινήσει μια θλιβερή και σκοτεινή ημέρα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Μπαντής στο μήνυμα του:

«Τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από την αξία της ανθρώπινης ζωής. Καμία φανέλα. Κανένα χρώμα. Τίποτα.

Κι όταν το καταλάβουμε πραγματικά, ίσως να μη χρειαστεί να κάνουμε ξανά ευχές που δεν πιάνουν.

Λυπάμαι πολύ. Άλλη μία φορά που ο αθλητισμός χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για να ξημερώσει ακόμη μια κακή μέρα.

Συλλυπητήρια και δύναμη στην οικογένεια του Κλεομένη», ανέφερε ο Γιώργος Μπαντής.