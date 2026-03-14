Τιτανομαχία για την τετράδα και την εξάδα στην Euroleague – Το πρόγραμμα των διεκδικητών μέχρι το τέλος
Η κανονική περίοδος της EuroLeague μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να έχουν διαφορετικές προκλήσεις στις τελευταίες αγωνιστικές. Με επτά παιχνίδια να απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της regular season, η φετινή διοργάνωση εξελίσσεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές των τελευταίων ετών. Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες στο πρόγραμμα: η […]
Η βαθμολογία μετά την 31η αγωνιστική της Euroleague – Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Η κανονική περίοδος της EuroLeague συνεχίζεται με έντονο ρυθμό και η 31η αγωνιστική ολοκληρώθηκε με σημαντικές αλλαγές στη βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός γνώρισε εκτός έδρας ήττα από τη Μονακό, αποτέλεσμα που τον κράτησε στη δεύτερη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 20-11, χωρίς όμως να χάσει τη θέση του στην κορυφή της διεκδίκησης για τα playoffs. Από […]
Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι 96-87: Νίκη με πρωταγωνιστές Νίμπο και Σιλντς
Η Ολίμπια Μιλάνο επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 96-87 για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι με ένταση μέχρι το τέλος. Καθοριστικοί για την ιταλική ομάδα ήταν ο Τζος Νίμπο, που έκανε double double, και ο Σαβόν Σιλντς με σημαντικά καλάθια στα κρίσιμα σημεία. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Μιλάνου […]
Σπουδαίο «διπλό» της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Βαρκελώνη επί της Μπαρτσελόνα
Η Χάποελ Τελ Αβίβ πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 80-75 για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την εξάδα της βαθμολογίας. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ανέβασε το ρεκόρ της στο 18-11, ενώ οι Καταλανοί υποχώρησαν στο 17-14, βλέποντας να δυσκολεύει η προσπάθειά τους για πλεονέκτημα έδρας. […]
Αναβλήθηκε οριστικά το ΠΑΟΚ – Άρης για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL
Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς αποφασίστηκε επίσημα η αναβολή του. Η απόφαση ελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (13/3), μετά την τραγική είδηση του θανάτου 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην περιοχή της Καλαμαριάς. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε να μην διεξαχθεί η […]