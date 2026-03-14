Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από το Παγκρήτιο Στάδιο, επικρατώντας 3-0 του ΟΦΗγια την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που σημείωσε τα δύο πρώτα τέρματα, μόλις δύο μέρες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους».

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επισήμανε ότι ο Μαροκινός επιθετικός αγωνίστηκε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και άνεση, ενώ χαρακτήρισε την ομάδα πιο σοβαρή, δεμένη και αποφασισμένη σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, υπογραμμίζοντας την εικόνα μιας ομάδας που φαίνεται έτοιμη για τις τελικές μάχες του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Για το εάν ήταν το δώρο γενεθλίων που περίμενε από την ομάδα του: «Φυσικά, όταν τα γενέθλια συμπίπτουν με ένα παιχνίδι, αυτό που ζητάμε είναι η νίκη, όπως κάνουμε φυσικά πάντα. Οι παίκτες σήμερα έκαναν ένα σοβαρό ματς, μπήκαν σοβαρά στο παιχνίδι, έπαιξαν καλά και κέρδισαν. Αυτό είναι που τους είχα ζητήσει και επιθυμούσα».

Για το τι του άρεσε περισσότερο από την εμφάνιση του Ολυμπιακού: «Ότι ήμασταν πολύ σοβαροί, πολύ πιο δεμένοι σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Ήμασταν πολύ πιο ενωμένοι, κατεβήκαμε περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή, πλησιάσαμε πιο πολύ την αντίπαλη εστία και συγκριτικά με προηγούμενα ματς ήμασταν πιο αποφασισμένοι».

Για τον πρωταγωνιστή του αγώνα, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, και την ανανέωση του συμβολαίου του: «Φαντάζομαι πως τον βοήθησε η ανανέωση του συμβολαίου του, γιατί τον κάνει να νιώθει πιο άνετος. Το γεγονός ότι υπέγραψε χθες του έδωσε αυτοπεποίθηση και νομίζω ότι έπαιξε σήμερα με περισσότερη άνεση».