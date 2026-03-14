Η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε σήμερα την τέταρτη θέση στον ακοντισμό στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, στη Λευκωσία, με καλύτερη βολή στα 58,21 μ. στην έκτη της προσπάθεια. Οι κακές καιρικές συνθήκες επηρέασαν στο σύνολο τις προσπάθειες των αθλητριών, καθώς ο καιρός ήταν κρύος, ενώ είχε προηγηθεί δυνατή βροχή.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε τον πρώτο της αγώνα στη σεζόν γνωρίζοντας πως ακόμη δεν είναι σε θέση να κυνηγήσει μεγάλες βολές. Η πέμπτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025 στο Τόκιο επέλεξε να ξεκινήσει σχετικά αργά την προετοιμασία της για το 2026, ενώ οι ιώσεις και οι κακές καιρικές συνθήκες στη Χαλκιδική την ανάγκασαν να μπει πολύ αργότερα από το συνηθισμένο στις βολές.

Σε κάθε περίπτωση ο σημερινός αγώνας ήταν μια ευκαιρία για την αθλήτρια του Γιώργος Μποτσκαριώβ να πάρει τις πρώτες αγωνιστικές βολές της χρονιάς σε μια περίοδο έντονης προπονητικής διαδικασίας. Η Τζένγκο, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος θα ξεκινήσει τη θερινή περίοδο στα πρώτα Diamond League της χρονιάς. Η αθλήτρια είχε ακόμη έγκυρες βολές στα 56,78 μ, 55,18 μ. και 56,65 μέτρα.

Την έκπληξη έκανε η Γαλλίδα Γιαντέ Μαραβάλ , που αναδείχθηκε νικήτρια, με 60,02 μ. και νέο ατομικό ρεκόρ και ακολούθησε η Αντριάνα Βιλάγκος με 59,85 μ., ενώ τρίτη ήταν η Ιταλίδα Πάολα Πάντοβαν με 58,69 μέτρα.

Στην 13η θέση η Μαρία Μαγκούλια στη σφαιροβολία

Η Μαρία Μαγκούλια εκπροσώπησε τη χώρα μας στη σφαιροβολία γυναικών καταλαμβάνοντας την 13η θέση με 14,24 μέτρα. Η αθλήτρια του Γιάννη Μπαρλή έμεινε μακριά από τις επιδόσεις που την αντιπροσωπεύουν, επηρεασμένη τόσο από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες όσο και από την ίωση που την ταλαιπώρησε την περασμένη εβδομάδα.

