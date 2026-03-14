Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Κρήτη τον ΟΦΗ (14/3, 17:00) για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει έστω και προσωρινά στην κορυφή.

Οι Πειραιώτες είναι αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση στη βαθμολογία, με 54 βαθμούς, μαζί με τον δεύτερο ΠΑΟΚ και στο -2 από την πρώτη με 56 βαθμούς ΑΕΚ.

Στο Παγκρήτιο Στάδιο βρίσκονται περισσότεροι από 3.500 φίλοι των Πειραιωτών που έχουν δημιουργήσει καυτή ατμόσφαιρα και στην Κρήτη για τον Ολυμπιακό, όπως το συνηθίζουν άλλωστε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη.

Ο κόσμος δεν αφήνει την ομάδα ποτέ μόνη της και έτσι και το Παγκρήτιο, έχει μετατραπεί σε ένα μικρό «Καραϊσκάκη» με το ερυθρόλευκο χρώμα να είναι έντονο και στις εξέδρες του Σταδίου στο Ηράκλειο.

