Δύο ακόμα παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν που συμμετείχε στο Ασιατικό Κύπελλο, στην Αυστραλία και ένα μέλος του σταφ απέσυραν τα αιτήματά τους για άσυλο στη χώρα, ανέφεραν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Επτά μέλη της ιρανικής ομάδας, έξι παίκτριες και ένα μέλος του σταφ, είχαν αναζητήσει καταφύγιο στην Αυστραλία αφού χαρακτηρίστηκαν «προδότριες» από κρατικό τηλεοπτικό σταθμό γιατί αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό τους ύμνο στην πρεμιέρα του Ασιατικού Κυπέλλου, 48 ώρες μετά το θάνατο του Αγιατολόχ Αλι Χαμενεΐ.

Μία από τις παίκτριες απέσυρε το αίτημά της νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και ενσωματώθηκε στην υπόλοιπη αποστολή του Ιράν που επιστρέφει στην Τεχεράνη μέσω Μαλαισίας.

Ο ιρανικός κρατικός σταθμός IRIB ανέφερε το Σάββατο πως «δύο παίκτριες και ένα μέλος του τεχνικού σταφ της εθνικής ομάδας του Ιράν παραιτήθηκαν από την αίτηση ασύλου στην Αυστραλία και αυτή τη στιγμή κατευθύνονται προς τη Μαλαισία».

Δημοσίευσε επίσης φωτογραφία των τριών γυναικών φορώντας το ισλαμικό χιτζάμπ ενώ ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο.

Τα υπόλοιπα μέλη της ιρανικής αποστολής πιστεύεται πως παραμένουν την πρωτεύουσα της Μαλαισίας περιμένοντας τη σειρά τους να επιστρέψουν στο Ιράν.