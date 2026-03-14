Εύκολο μεσημέρι είχε η Εθνική γυναικών η οποία κέρδισε με 101-47 τη Βόρεια Μακεδονία στο «Ιβανώφειο» το πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των προκριματικών του EuroBasket 2027. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι και καθάρισε από νωρίς την υπόθεση νίκης.

Με αυτό τον τρόπο, ανέβηκε στο 3-2 και έκανε καθοριστικό βήμα για την πρόκριση της στη τελική φάση. Πρώτες σκόρερ ήταν η Φάσουλα και η Κριμίλη με 18 πόντους, ενώ η δεύτερη είχε «γεμάτη» στατιστική καθώς μέτρησε και 6 ριμπάουντ 4 ασίστ.

Από πλευράς Βόρειας Μακεδονίας ξεχώρισε η η Μερέτ Χεμπέτ με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η «Γαλανόλευκη» έδειξε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης την άγρια διάθεσή της. Οι παίκτριες του Πέτρου Πρέκα μπήκαν δυνατά, περιορίζοντας χάρη στην εξαιρετική τους άμυνα την επίθεση των αντιπάλων μόλις σε 7 πόντους, ενώ η ίδια είχε σκοράρει 29.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες διατήρησαν παρόμοιο ρυθμό στο σκορ, όμως η διαφορά που είχε δημιουργηθεί στην πρώτη περίοδο αποδείχθηκε δύσκολο να καλυφθεί.

Η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου είχε παρόμοια κατάληξη, με τις παίκτριες της Εθνικής να πετυχαίνουν 28 πόντους και να δέχονται μόλις 5. Το προβάδισμά τους είχε πλέον ξεφύγει, κάνοντας το τελευταίο μέρος του αγώνα περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα.

Με τη διαφορά να παραμένει μεγάλη, η «επίσημη αγαπημένη» χαλάρωσε λίγο τον ρυθμό της, δεχόμενη περισσότερους πόντους, χωρίς όμως οι αντίπαλες να καταφέρουν ποτέ να αμφισβητήσουν ουσιαστικά το αποτέλεσμα.

Δεκάλεπτα: 29-7, 49-22, 77-27, 101-47

