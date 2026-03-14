Ο Έλληνας τεχνικός εκθείασε τον Μακεδόνα κίπερ και παράλληλα στάθηκε στις αρκετές αλλαγές που αναγκάστηκε να κάνει σήμερα.

Στο πρώτο του σχόλιο σημείωσε: «Ηρθαμε με σκοπό τη νίκη, σε ένα ματς που γνωρίζαμε ότι ο αντίπαλος ήθελε τη νίκη για να βρεθεί πιο κοντά στην παραμονή. Γνωρίζαμε τις δυσκολίες του αγώνα. Ημασταν κυρίαρχοι στο πρώτο μέρος και είχαμε φάσεις να προηγηθούμε. Οσο είμαι εδώ όμως, δεν μπορούμε να σκοράρουμε εύκολα και να το διαχειριστούμε.

Στο δεύτερο δεν ξεκινήσαμε καλά. Ο Πανσερραϊκός ανέβασε τις γραμμές του και ήθελε να αλλάξει την εικόνα του πρώτου μέρους. Οταν μείναμε πάλι με δέκα παίκτες, ήταν λογικό ο αντίπαλος να πιέσει περισσότερο και να ψάχνουμε στιγμές όπως αυτή του Γιαννιώτα. Ο Αθανασιάδης όπου χρειάστηκε ήταν εκεί. ήταν σε καλή μέρα. Μας αφήνει πικρή γεύση η ισοπαλία. Δεν ήταν ο στόχος μας».

Σε ερώτηση για το κατά πόσο μπορεί να βρει εξήγηση για τη φετινή πορεία της ομάδας, απάντησε ότι, «δεν έχω εικόνα για το πριν… Και δεν μπαίνω σε διαδικασία να βρω δικαιολογίες. Έτσι έχω μάθει στη ζωή μου. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά δεν θα πω τίποτα. Αυτό που είναι άξιο αναφοράς είναι ότι αναγκαζόμαστε να κάνουμε αλλαγές λόγω τραυματισμών. Οταν δεν μπορείς να παρατάξεις το 90% της ενδεκάδας του προηγούμενου ματς ώστε τα παιδιά να βρουν τα πατήματά τους, να βρουν αυτοματισμούς… Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Ένα κυρίαρχο πρόβλημα φέτος είναι αυτό. Τα παιδιά προσπαθούν όμως… Για να αλλάξει η καθημερινότητα σε όλα τα σκέλη, είναι σοβαρή. Είμαι αισιόδοξος».

Ο Άρης στερήθηκε ταχύτητας και του άμεσου παιχνιδιού που είχε στα δύο προηγούμενα ματς… «Σε σχέση με τον Ατρόμητο, άλλαξαν και οι τέσσερις μπροστά. Τα παιδιά που ξεκίνησαν είναι καλοί παίκτες. Οταν όμως αναγκάζεσαι να αλλάξεις πολλά μπροστά, δεν είναι εύκολοι οι αυτοματισμοί. Παρόλα αυτά είχαμε και έναν αντίπαλο που έπαιζε στο μισό γήπεδο. Θέλουμε γρήγορες αλλαγές, κάθετο παιχνίδι. Σε σχέση με όταν ήρθα, τα παιδιά προσπαθούν σε αυτό το κομμάτι».

Οσον αφορά την απόδοση του Αθανασιάδη, συμπλήρωσε ότι, «την περιμέναμε αυτή την επίδοση. Δεν θέλαμε βέβαια να δεχθούμε τόσες φάσεις για να δούμε την ποιότητα του Γιώργου. Έχω δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες».