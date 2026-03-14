Ο Κίμι Αντονέλι ήταν ο νικητής στο qualifying στην πίστα της Σαγκάης και ξεπέρασε τον Σεμπάστιαν Φέτελ, γράφοντας ιστορία ως ο νεότερος πιλότος που κατακτά pole position. Βέβαια, ο 19χρονος οδηγός θα χρειαστεί καλύτερη εκκίνηση, από τις τελευταίες του, στον αυριανό αγώνα για να πάρει την πρώτη του νίκη.

KIMI ANTONELLI IS ON POLE IN CHINA! 👏💨 It’s his first Grand Prix Pole Position in F1! 😮‍💨#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/vhTL5t8LlV — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Ένα μηχανικό πρόβλημα στέρησε από το Τζορτζ Ράσελ την δυνατότητα να κάνει δύο γρήγορους γύρους και τον άφησε στη δεύτερη θέση, δίνοντας ακόμη 1-2 στη Mercedes.

Οι δύο Ferrari θα εκκινήσουν αύριο από τη δεύτερη σειρά του γκριντ, με το Λιούις Χάμιλτον να είναι ταχύτερος του Λεκλέρκ κατά 14 χιλιοστά. Η Mclaren «κλείδωσε» την τρίτη σειρά της εκκίνησης, με τον Όσκαρ Πιάστρι να είναι μπροστά από τον περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Λάντο Νόρις.

Ο Πιέρ Γκασλί συνέχισε το πολύ καλό του τριήμερο και βρέθηκε έβδομος, τοποθετώντας την Alpine μπροστά από τις δύο Red Bull. Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει όγδοος και ο teammate του Ιζάκ Χατζάρ ακριβώς από πίσω, με τους δύο οδηγούς να αντιμετωπίσουν αρκετά προβλήματα. Τη δεκάδα έκλεισε ο Όλιβερ Μπέρμαν με τη Haas.

It’s Kimi Antonelli who will lead the field away! 👏 Here’s how the drivers will line up for tomorrow’s Chinese Grand Prix ⬇️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/xtr2v4hbxn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Η δράση συνεχίζεται το πρωί της Κυριακής στις 09:00 ώρα Ελλάδος με το Grand Prix στη Σαγκάη