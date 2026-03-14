Ο Κίμι Αντονέλι ήταν ο νικητής στο qualifying στην πίστα της Σαγκάης και ξεπέρασε τον Σεμπάστιαν Φέτελ, γράφοντας ιστορία ως ο νεότερος πιλότος που κατακτά pole position. Βέβαια, ο 19χρονος οδηγός θα χρειαστεί καλύτερη εκκίνηση, από τις τελευταίες του, στον αυριανό αγώνα για να πάρει την πρώτη του νίκη.

Ένα μηχανικό πρόβλημα στέρησε από το Τζορτζ Ράσελ την δυνατότητα να κάνει δύο γρήγορους γύρους και τον άφησε στη δεύτερη θέση, δίνοντας ακόμη 1-2 στη Mercedes.

Οι δύο Ferrari θα εκκινήσουν αύριο από τη δεύτερη σειρά του γκριντ, με το Λιούις Χάμιλτον να είναι ταχύτερος του Λεκλέρκ κατά 14 χιλιοστά. Η Mclaren «κλείδωσε» την τρίτη σειρά της εκκίνησης, με τον Όσκαρ Πιάστρι να είναι μπροστά από τον περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Λάντο Νόρις.

Ο Πιέρ Γκασλί συνέχισε το πολύ καλό του τριήμερο και βρέθηκε έβδομος, τοποθετώντας την Alpine μπροστά από τις δύο Red Bull. Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει όγδοος και ο teammate του Ιζάκ Χατζάρ ακριβώς από πίσω, με τους δύο οδηγούς να αντιμετωπίσουν αρκετά προβλήματα. Τη δεκάδα έκλεισε ο Όλιβερ Μπέρμαν με τη Haas.

Η δράση συνεχίζεται το πρωί της Κυριακής στις 09:00 ώρα Ελλάδος με το Grand Prix στη Σαγκάη

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα