Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς έδειξε μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του, μακριά από τα παρκέ, επισκεπτόμενος το κολλέγιο του Αριζόνα Στέιτ για να συμμετάσχει στην μπάντα του σχολείου.

Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ «Boban goes to college», ο βετεράνος Σέρβος πήρε στα χέρια του ντραμς και τριγωνάκι, κάνοντας πρόβα μαζί με τους μουσικούς της μπάντας. Παρά την προσπάθειά του, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των οργάνων, με αποτέλεσμα ο μαέστρος της μπάντας να τον… αποχαιρετήσει με χιουμοριστικό τρόπο.

Το βίντεο της «αποτυχημένης» μουσικής απόπειράς του έγινε viral, προκαλώντας γέλιο στους χρήστες, που σχολίασαν με χιούμορ την προσπάθεια του πρώην NBAer να δοκιμαστεί σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο.

