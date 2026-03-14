Ο Ολυμπιακός πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από το Παγκρήτιο Στάδιο, επικρατώντας 3-0 του ΟΦΗ για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που σημείωσε δύο γκολ και γιόρτασε παράλληλα την ανανέωση του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους».

Στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV, ο Μαροκινός στράικερ τόνισε ότι η ομάδα του Ολυμπιακού είναι για εκείνον σαν οικογένεια, εκφράζοντας τη χαρά και την αφοσίωσή του στον σύλλογο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ελ Κααμπί:

Για την ανανέωσή του: «Πάντα η καρδιά μου είναι εδώ, πάντα ήθελα να συνεχίσω. Η οικογένειά μου είναι ευτυχισμένη στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου. Ελπίζω να συνεχίσω για πολύ καιρό εδώ, να συνεχίσω να σκοράρω και να βοηθάω την ομάδα».

Για το πού θα σταματήσει στο σκοράρισμα: «Θα φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται, θα είμαι εδώ όσο μπορώ, να βοηθάω τον Ολυμπιακό. Νιώθω ότι εδώ είναι η οικογένειά μου. Θα είμαι εδώ για να βάζω πολλά πολλά γκολ στον Ολυμπιακό».