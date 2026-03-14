Ο Τσίμα Μονέκε, μετά τη σημαντική νίκη του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον Σάσα Βεζένκοφ, τονίζοντας ότι είναι ο μοναδικός παίκτης που μπορεί να θεωρηθεί καλύτερος από τον ίδιο στη θέση του πάουερ φόργουορντ.

Η ομάδα του Βελιγραδίου πέτυχε μια σπουδαία επικράτηση με 79-71, με τον Μονέκε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο παιχνίδι. Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, αποτελώντας τον κορυφαίο σκόρερ της ομάδας του.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Μονέκε προχώρησε σε δηλώσεις, στις οποίες μεταξύ άλλων στάθηκε στον Σάσα Βεζένκοφ, επισημαίνοντας πως ο άσος του Ολυμπιακού είναι ο μόνος που μπορεί να θεωρηθεί ανώτερος από εκείνον στη θέση «τέσσερα».

Αναλυτικά όσα είπε ο Μονέκε

«Νομίζω ότι για μερικούς ανθρώπους, πρέπει να αποσυρθούν ή να απομακρυνθούν από το προσκήνιο για να κοιτάξουν πίσω και να δουν τι έχουν καταφέρει, και αυτό είναι εντάξει.

Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνω εκτός γηπέδου, το podcast μου, το κανάλι μου στο YouTube, που κάνουν τους συντηρητικούς να πιστεύουν ότι δεν είμαι συγκεντρωμένος στο μπάσκετ ή ότι δεν με νοιάζει τόσο πολύ, αλλά πιστεύω ότι είναι ένας ανόητος τρόπος σκέψης και πιστεύω ότι με τον καιρό θα λάβω την αναγνώριση που μου αξίζει.

Ξέρω ποιος είμαι σε αυτό το πρωτάθλημα. Ξέρεις, εκτός από τον Σάσα Βεζένκοφ, δεν νομίζω ότι μπορείς να βάλεις κανέναν πάνω από μένα στη θέση μου. Σίγουρα αλλάζω τα δεδομένα. Το ξέρω αυτό.

Είναι μια εξαιρετική ομάδα, αλλά, ξέρεις, στη θέση, ο Νάιτζελ (σ.σ. Χέιζ-Ντέιβις) δεν είναι πια εκεί. Γι’ αυτό ήξερα ότι θα έκανα καλό παιχνίδι, όπως και την πρώτη φορά που τους αντιμετωπίσαμε, αλλά το θέμα είναι η ομάδα και το να μείνουμε ενωμένοι. Ήμασταν πίσω με εννέα πόντους στο ημίχρονο, αλλά ξαναγυρίσαμε στο παιχνίδι και δείξαμε ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να γίνουμε».