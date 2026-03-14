Μπλεγμένοι και οι δυο! Ο τελικός παραμονής ανάμεσα στην ΑΕΛ και στον Αστέρα Τρίπολης, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League, δεν είχε νικητή καθώς αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, ενώ οι δυο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι.

Η ΑΕΛ αναζητούσε νίκη-ανάσα, όμως πρέπει να παρηγορηθεί με την ισοπαλία αλλά και με το γεγονός ότι βρίσκεται πέντε βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Δηλαδή, η ισοπαλία την βόλεψε περισσότερο τους Θεσσαλούς. Η ΑΕΛ είναι 12η με 22 βαθμούς και ο Αστέρας 13ος με 17, ακολουθεί ο Πανσερραϊκός (14ος) με 16.

Η ΑΕΛ πήρε βαθμό μετά από δυο ήττες, όμως παρέμεινε για έκτο ματς χωρίς τρίποντο. Ο Αστέρας πήρε βαθμό μετά από τέσσρις ήττες.

Η ΑΕΛ ευκαιρίες, ο Αστέρας γκολ και δοκάρι

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά. Πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΛ το φάουλ του Σαγκάλ που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Χατζηεμμανουήλ στο 3’. Στο 9’ ο Τριανταφυλλόπουλος, από γύρισμα του Σαγκάλ, προσπάθησε να διώξει τη μπάλα, αυτή χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και βγήκε κόρνερ. Ακολούθησε ευκαιρία του Ολαφσον που ήταν μόνος και σούταρε άουτ (15’).

Η ΑΕΛ επέμεινε και στο 33’ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία: ο Φεριγκρά έκανε σουτ, όμως η μπάλα χτύπησε στον Σουρλή και έφυγε άουτ. Στο 36’ ο Χατζηαεμμανουήλ απέκρουσε σουτ του Ατανάσοφ.

Ο Αστέρας άρχισε να ανεβαίνει μετά το πρώτο ημίωρο και στο 40’ ο Μπαρτόλο με απευθείας φάουλ έκανε το 1-0 υπέρ της ομάδας του, καθώς ο Αναγνωστόπουλος δεν μπόρεσε να αλλάξει την πορεία της μπάλας. Ο Αστέρας έφτασε κοντά στο 2-0, καθώς είχε δοκάρι σε κεφαλιά του Αλμύρα (45+2’) αφού ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε τη μπάλα με τα ακροδάκτυλα προ του Σπάσιτς. Έσβησαν οι δυο ομάδες μετά το 1-1 Η ΑΕΛ κέρδισε πέναλτι στο 53’ σε ανατροπή του Σουρλή από τον Αλάγκμπε. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Σαγκάλ που έκανε το 1-1 στο 55’. Δοκάρι, οριζόντιο, είχε η ΑΕΛ στο 59’ σε κεραυνό του Μασόν από πλάγια θέση. Οι δυο ομάδες έσβησαν μετά το 1-1 καθώς τις κατέλαβε το άγχος. ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Κυριάρχησε η σκοπιμότητα. Η ΑΕΛ ήταν καλύτερη, όμως βρέθηκε να χάνει και μετά το 1-1 φρόντισε να κρατήσει τουλάχιστον τον ένα βαθμό. ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η ΑΕΛ δεν πτοήθηκε από το γεγονός ότι βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο. Μπήκε δυνατά και με ψυχολογία και μπόρεσε να ισοφαρίσει. Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Μασόν μπορεί να είχε δοκάρι, όμως δεν πρόσφερε στην επιθετική ανάπτυξη των γηπεδούχων. Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) κλήθηκε στο VAR στο 24’ για να δώσει πέναλτι υπέρ του Αστέρα σε χέρι του Μπατουμπινσικά, όμως ο ρέφερι θεώρησε ότι προηγήθηκε επιθετικό φάουλ του Οκό, το οποίο σφύριξε άμεσα. Ο ρέφερι υπέδειξε άμεσα το πέναλτι υπέρ της ΑΕΛ στο 53’. VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Φωτιάς (Πέλλας) έκανε παρέμβαση για τη φάση του 24’. ΣΚΟΡΕΡ: 55’ Σαγκάλ (με πέναλτι), 40’ Μπαρτόλο ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ: ΑΕΛ NOVIBET: Aναγνωστόπουλος, Μασόν (87’ Αποστολάκης), Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Ηλιάδης, Φεριγκρά, Σουρλής (82’ Φακούντο Πέρες), Ατανάσοφ (70’ Ναόρ), Κακουτά (70’ Πασάς), Τούπτα (87’ Μούργος), Σαγκάλ. ASTERAS AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Τριανταφυλλόπουλος (71’ Τριανταφυλλόπουλος), Σίπσιτς, Σιλά, Αλάγκμπε, Αλμύρας, Μούμο (86’ Τζανδάρης), Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης (65’ Κετού), Οκό (86’ Μακέντα). ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 22/3 Ολυμπιακός-ΑΕΛ Novibet (19:00) 22/3 Asteras Aktor-Παναθηναϊκός