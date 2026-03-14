Η Ευρώπη ανταπέδωσε μια χάρη στην Ιαπωνία συμφωνώντας αυτή την εβδομάδα σε κοινή απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου, με στόχο να μετριαστεί η κρίση εφοδιασμού και η άνοδος των τιμών που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν. Αυτό δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ο Υπουργός Βιομηχανίας της Ιαπωνίας, Ριοσέι Ακαζάβα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποφάσισε την Τετάρτη την απελευθέρωση ποσότητας ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα. Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η εκτίναξη των παγκόσμιων τιμών του αργού, που σημειώθηκε μετά την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Ιαπωνία, μέλος της G7, η οποία εξαρτάται από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής για περίπου το 90% των προμηθειών της, ανακοίνωσε ότι θα απελευθερώσει περίπου 80 εκατομμύρια βαρέλια από τα ιδιωτικά και εθνικά αποθέματά της. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 16 Μαρτίου, ως συμβολή της χώρας στη διεθνή προσπάθεια σταθεροποίησης της αγοράς.

Η «ανταπόδοση» της Ευρώπης

Στις συναντήσεις της G7 και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) αυτή την εβδομάδα, η Ιαπωνία κατάφερε να μεταβάλει τη στάση των Ευρωπαίων ηγετών. Οι τελευταίοι εμφανίζονταν αρχικά επιφυλακτικοί απέναντι στην απελευθέρωση αποθεμάτων, καθώς η εξάρτησή τους από τα Στενά του Ορμούζ είναι μικρότερη, όπως εξήγησε ο Ακαζάβα στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου και του Επιχειρηματικού Φόρουμ για την Ενεργειακή Ασφάλεια του Ινδο-Ειρηνικού στο Τόκιο.

«Κατανοούμε ότι αυτό αποτελεί ανταπόδοση της Ευρώπης για τη βοήθεια που είχε προσφέρει η Ιαπωνία, όταν είχε απελευθερώσει πετρέλαιο για να στηρίξει την Ευρώπη σε μια δύσκολη περίοδο κατά την κρίση της Ουκρανίας το 2022», δήλωσε ο Υπουργός. Αναφέρθηκε στην εκτίναξη των τιμών και την κρίση εφοδιασμού που ακολούθησαν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.

Η ενεργειακή στρατηγική της Ιαπωνίας

Έκτοτε, η Ιαπωνία έχει διακόψει τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία και έχει αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εισαγωγές αυτές αντιστοιχούν πλέον περίπου στο 6% του συνόλου της χώρας, ενώ οι ιαπωνικές εταιρείες ενισχύουν συνεχώς την παρουσία τους στον αμερικανικό ενεργειακό τομέα.

Αμερικανική παρουσία στο Τόκιο

Το Σαββατοκύριακο, Αμερικανοί αξιωματούχοι από τους τομείς της ενέργειας και της βιομηχανίας θα συγκεντρώθουν στο Τόκιο για το IPEM, ένα εναρκτήριο φόρουμ υπό την ηγεσία του National Energy Dominance Council του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Στόχος του φόρουμ είναι η προώθηση επενδύσεων στην Ιαπωνία και την ευρύτερη περιοχή της Ασίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ελεύθερη προμήθεια ενέργειας… έχουμε ουσιαστικά αντικαταστήσει τα δύο τρίτα του ρωσικού φυσικού αερίου σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη», δήλωσε το Σάββατο ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ κατά την έναρξη της εκδήλωσης.