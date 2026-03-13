Σύμφωνα με τον UEFA Media Consultant, Ανδρέα Δημάτο, η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει έναν βασικό στόχο για τη φετινή χρονιά στις διασυλλογικές διοργανώσεις. Μάλιστα, τόνισε ότι η χώρα κατέγραψε τη δεύτερη καλύτερη συγκομιδή βαθμών στην Ευρώπη μέσα στην εβδομάδα, χάρη στις νίκες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Συνολικά προστέθηκαν 800 βαθμοί στον συντελεστή της Ελλάδας, επίδοση που βρέθηκε πίσω μόνο από την Ισπανία, η οποία συγκέντρωσε 1000, ενώ ξεπέρασε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Αγγλία.

Η εικόνα αυτή διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες για την κατάκτηση της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA. Η Ελλάδα βρίσκεται περίπου 600 βαθμούς πίσω από την Τσεχία, η οποία συνεχίζει στις διοργανώσεις με δύο ομάδες στο Conference League, τη Σπάρτα Πράγας και τη Σίγκμα Ολομουτς.

Στα πρώτα παιχνίδια των αναμετρήσεών τους σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Σίγκμα Ολομουτς – Μάιντζ 0-0 και Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας 2-1, με την πρόκριση να παραμένει ανοιχτή και για τις δύο τσεχικές ομάδες. Από ελληνικής πλευράς, η ΑΕΚ έχει σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League μετά τη νίκη με 4-0 εκτός έδρας απέναντι στην Τσέλιε, ενώ θετικές πιθανότητες έχει και ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη με 1-0 επί της Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League.

Κάθε νίκη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις προσφέρει 400 βαθμούς στη χώρα, με την Ελλάδα να προσθέτει συνολικά 800 βαθμούς το βράδυ της Πέμπτης χάρη στα θετικά αποτελέσματα των ομάδων της.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

Τουρκία 51.475 (2/5) Τσεχία 48.525 (2/5) Ελλάδα 47.912 (2/5) Πολωνία 46.250 (2/4) Δανία 42.006 (1/4) Νορβηγία 41.237 (1/5) Κύπρος 35.693 (1/4)

Τι σημαίνει η δέκατη θέση;

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League