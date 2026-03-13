Ο Άρης Σοϊλέδης αποκάλυψε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι βρέθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον λόγο που τον οδήγησε στα επείγοντα.

Το μεσημέρι της Παρασκευής ο πρώην ποδοσφαιριστής και συμμετέχων στο Survivor δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία από ιδιωτικό θεραπευτήριο, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους πως χρειάστηκε να επισκεφθεί το τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Στην ανάρτησή του μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από τον χώρο του νοσοκομείου, δείχνοντας ότι η ημέρα του δεν εξελίχθηκε όπως την είχε προγραμματίσει. Μάλιστα, συνόδευσε τη φωτογραφία με μια σύντομη φράση που φανερώνει την ενόχλησή του για την ταλαιπωρία που περνά, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλά μας πάει ρε».