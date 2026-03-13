Η Χάποελ Τελ Αβίβ πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 80-75 για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την εξάδα της βαθμολογίας. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ανέβασε το ρεκόρ της στο 18-11, ενώ οι Καταλανοί υποχώρησαν στο 17-14, βλέποντας να δυσκολεύει η προσπάθειά τους για πλεονέκτημα έδρας.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ντάνιελ Οτούρου, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 22 πόντους και 4 ριμπάουντ. Πολύτιμη βοήθεια πρόσφερε και ο Ελάιζα Μπράιαντ, που είχε 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από την πλευρά της Μπαρτσελόνα, ξεχώρισε ο Κέβιν Πάντερ με 17 πόντους, ενώ ο Γουίλ Κλάιμπερν πρόσθεσε άλλους 16.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ισορροπημένα, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα, μέχρι που η Μπαρτσελόνα βρήκε ρυθμό στα τελευταία λεπτά της πρώτης περιόδου και προηγήθηκε με δύο διαδοχικά τρίποντα.

Στη δεύτερη περίοδο όμως η Χάποελ αντέδρασε εντυπωσιακά, τρέχοντας σερί 10-0 που άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα και της έδωσε τον έλεγχο του σκορ. Παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων να επιστρέψουν, οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο το παιχνίδι πήγε σε χαμηλό ρυθμό σκοραρίσματος, με καμία από τις δύο ομάδες να μην βρίσκει εύκολα λύσεις στην επίθεση. Η Μπαρτσελόνα δεν κατάφερε να καλύψει τη διαφορά και η Χάποελ Τελ Αβίβ κράτησε τη νίκη μέχρι το τέλος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-19, 40-46, 61-66, 75-80