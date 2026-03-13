Ο Παναθηναϊκός έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στους τελικούς της Volley League, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 3-1 σετ στον πρώτο ημιτελικό της σειράς. Οι «πράσινοι» είχαν πρωταγωνιστή τον Ράσμους Νίλσεν, που αναδείχθηκε MVP, και συνέχισαν την εξαιρετική τους παράδοση κερδίζοντας για 7η φορά σε 7 αναμετρήσεις με τον «αιώνιο» αντίπαλο.

Οι επόμενοι ημιτελικοί θα ξεκαθαρίσουν μετά το Allwyn Final–4 του Κυπέλλου Ελλάδας στις 19 και 20 Μαρτίου, με συμμετοχή Παναθηναϊκού, Πανιωνίου, ΟΦΗ και Φλοίσβου, ενώ το δεύτερο ζευγάρι των playoffs περιλαμβάνει τον Μίλωνα και τον ΠΑΟΚ.

Στο πρώτο σετ, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά με τον Γιάντσουκ και τον Νίλσεν να χτίζουν διαφορά, φτάνοντας εύκολα στο 25-16. Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός αντέδρασε, ισοφάρισε και πήρε το σετ με 25-21, αλλά ο Παναθηναϊκός επέστρεψε δυναμικά στο τρίτο, κερδίζοντας 25-20.

Στο τέταρτο σετ, η αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη, με συνεχή ανατροπές και σετ που κρίθηκαν πόντο πόντο. Τελικά, με καθοριστικές επιθέσεις του Νίλσεν και του Ανδρεόπουλου, οι «πράσινοι» επικράτησαν με 28-26, ολοκληρώνοντας τη νίκη με 3-1 σετ και παίρνοντας προβάδισμα στη σειρά των ημιτελικών.