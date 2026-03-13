Βαρύ είναι το κλίμα στον ΠΑΟΚ μετά την είδηση του θανάτου ενός 20χρονου οπαδού της ομάδας, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του ύστερα από βίαιη επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τρία άτομα φέρεται να είχαν στήσει ενέδρα σε στενό της οδού Παπαδημητρίου. Όταν αντιλήφθηκαν τον 20χρονο να περνά από το σημείο, άρχισαν να τον καταδιώκουν και στη συνέχεια τον τραυμάτισαν με μαχαίρι.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια του νεαρού φιλάθλου και τη συμπαράστασή της στους οικείους του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζουμε την οδύνη και τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά με την δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του άτυχου φιλάθλου μας.

Ζητούμε από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο. Ήρθε η ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις. Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».

— PAOK FC (@PAOK_FC) March 13, 2026