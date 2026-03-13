Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Κρήτη τον ΟΦΗ (14/3, 17:00) για την 25η αγωνιστική της Super League, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν γνωστή την αποστολή ενόψει της αναμέτρησης πριν από λίγη ώρα.

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ εξέδωσε ενημέρωση για τον κόσμο που θα ταξιδέψει στο Ηράκλειο για το παιχνίδι με τους Κρητικούς και θα θελήσει να βρεθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

“Στο πλαίσιο του αγώνα με τον ΟΦΗ για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League, που θα γίνει το Σάββατο (14/3, 17:00) στο Παγκρήτιο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει για τα εξής:

Το σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους μας είναι το Σάββατο 14/3 στην Πλατεία Ξενίας, στις 12:00 και η ώρα αναχώρησης για το γήπεδο περίπου στις 15:00.

Η είσοδος των φιλάθλων μας στο γήπεδο θα γίνει από την νοτιοανατολική πύλη (πύλη 1), επί της οδού Μουστακλή.

Υπενθυμίζεται ότι η διάθεση των εισιτήριων συνεχίζεται από την επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού (www.olympiacos.org)”.