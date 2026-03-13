Αναβλήθηκε οριστικά το ΠΑΟΚ – Άρης για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL
Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς αποφασίστηκε επίσημα η αναβολή του. Η απόφαση ελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (13/3), μετά την τραγική είδηση του θανάτου 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην περιοχή της Καλαμαριάς. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε να μην διεξαχθεί η […]
Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε 79-73: Μεγάλη νίκη στο Βελιγράδι για τους Σέρβους
Στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague, ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε της Φενέρμπαχτσε στο Βελιγράδι με 79-73, σε ένα ματς γεμάτο ανατροπές και ένταση μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς άντεξε στην πίεση των φιλοξενούμενων και πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ερυθρός Αστέρας παρέμεινε στην πρώτη εξάδα […]
Τέλος η σεζόν για τον Νεοκλή Αβδάλα στο NCAA – Αυτός είναι ο απολογισμός της χρονιάς του Έλληνα γκαρντ
Η σεζόν του Νεοκλή Αβδάλα στο NCAA ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς το Βιρτζίνια Τεκ αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο National Invitation Tournament, επικαλούμενο θέματα φυσικής κατάστασης της ομάδας. Το πρόγραμμα στρέφεται ήδη στη σεζόν 2026/27, με στόχο την είσοδο στις κορυφαίες ομάδες του κολεγιακού πρωταθλήματος. Ο 20χρονος περιφερειακός ολοκλήρωσε τη σεζόν με μέσο όρο 12,1 πόντους […]
Απίστευτο σκηνικό: Παίκτης στην Κροατία πήρε «παραμάζωμα» την μπασκέτα σε προσπάθεια για κάρφωμα (vid)
Ένα απρόσμενο και επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε σε αγώνα της Αδριατικής Λίγκας μεταξύ Σπλιτ και Ριέκα, όταν ο Ντιμάτζιο Γουίγκινς προσπάθησε να καρφώσει. Η μπασκέτα, όμως, δεν άντεξε και κατέρρευσε, πέφτοντας πάνω στον ίδιο τον παίκτη. Για καλή του τύχη, ο Γουίγκινς δεν τραυματίστηκε σοβαρά και κατάφερε να συνεχίσει τον αγώνα. Οι συμπαίκτες και οι διαιτητές […]
Ο ΠΑΟΚ επικοικώνησε με τον Γιάννη Βρούτση – Προς αναβολή το ντέρμπι με τον Άρη
Η δολοφονία ενός 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά επηρεάζει το επικείμενο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη, προγραμματισμένο για το Σάββατο 14 Μαρτίου. Ο νεαρός δέχθηκε πισώπλατη επίθεση το βράδυ της Πέμπτης και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα παρά τις προσπάθειες των διασωστών και γιατρών. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αιτήθηκε επισήμως την αναβολή του αγώνα προς […]