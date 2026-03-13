Ο Ολυμπιακός ξεχωρίζει φέτος για την ανασταλτική του λειτουργία, έχοντας δεχτεί μόλις 11 γκολ σε 24 αγώνες, πίσω μόνο από την Πόρτο που μετρά 10 τέρματα σε 25 ματς. Παρά τις δυσκολίες στο σκοράρισμα στα μεγάλα παιχνίδια, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δείχνει σταθερότητα στην άμυνα, αποτέλεσμα της συνολικής προσπάθειας όλων των παικτών, από τους αμυντικούς έως τους μέσους και επιθετικούς.

Στο πλαίσιο των κορυφαίων 25 ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με την Πόρτο στην κορυφή. Την τριάδα συμπληρώνει η Τσέκαρσι, ενώ άλλες ισχυρές ομάδες όπως η Σαχτάρ, η Μέταλιστ και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ακολουθούν στη συνέχεια. Σημαντική παρουσία έχουν και ελληνικές ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ (8ος) και η ΑΕΚ (9η), επιβεβαιώνοντας την καλή απόδοση των ελληνικών συλλόγων σε ανασταλτικό επίπεδο.

Η ανασταλτική συνέπεια του Ολυμπιακού αντικατοπτρίζεται στην καλή δουλειά των Ρέτσου, Πιρόλα, Ρόντινεϊ, Κοστίνια, Ορτέγκα, Μπρούνο και Τζολάκη, ενώ η άμυνα ξεκινάει από την πίεση στην περιοχή του αντιπάλου, δείχνοντας την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ομάδας σε όλες τις γραμμές.