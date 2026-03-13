Η ποινή του Ματίας Αλμέιδα μειώθηκε κατά μία αγωνιστική από το CAS, ωστόσο η Σεβίλλη συνεχίζει τις ενέργειες για περαιτέρω μείωση. Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ είχε αρχικά τιμωρηθεί με αποκλεισμό επτά αγώνων λόγω επεισοδίων στον αγώνα με την Αλαβές, γεγονός που τον κράτησε μακριά από τον πάγκο της ομάδας σε σημαντικές αναμετρήσεις της La Liga.

Η διοίκηση της Σεβίλλης θεωρεί την ποινή υπερβολική και έχει ήδη ασκήσει έφεση, προκειμένου να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα για περαιτέρω μείωση. Μετά την απόφαση του CAS, ο Αλμέιδα αναμένεται να επιστρέψει στον πάγκο για το ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης στις 12 Απριλίου.