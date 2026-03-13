Η κανονική περίοδος της EuroLeague συνεχίζεται με έντονο ρυθμό και η 31η αγωνιστική ολοκληρώθηκε με σημαντικές αλλαγές στη βαθμολογία.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε εκτός έδρας ήττα από τη Μονακό, αποτέλεσμα που τον κράτησε στη δεύτερη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 20-11, χωρίς όμως να χάσει τη θέση του στην κορυφή της διεκδίκησης για τα playoffs.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός πέτυχε σημαντική νίκη απέναντι στη Ζαλγκίρις, σε ένα παιχνίδι όπου επέστρεψε στη δράση και ο Ματίας Λεσόρ. Με αυτό το αποτέλεσμα οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 17-14 και βρίσκονται πλέον στη 9η θέση της βαθμολογίας, συνεχίζοντας τη μάχη για μια θέση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η βαθμολογία της Euroleague

Αποτελέσματα 31ης αγωνιστικής

Μονακό – Ολυμπιακός 81-80

Dubai BC – Μπασκόνια 100-94

Μπάγερν – Εφές 80-81

Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 96-79

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88

Παρί – Βιλερμπάν 90-81

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε 79-73

Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ 75-80

Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ 96-87