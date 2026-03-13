Ένα απρόσμενο και επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε σε αγώνα της Αδριατικής Λίγκας μεταξύ Σπλιτ και Ριέκα, όταν ο Ντιμάτζιο Γουίγκινς προσπάθησε να καρφώσει. Η μπασκέτα, όμως, δεν άντεξε και κατέρρευσε, πέφτοντας πάνω στον ίδιο τον παίκτη.

Για καλή του τύχη, ο Γουίγκινς δεν τραυματίστηκε σοβαρά και κατάφερε να συνεχίσει τον αγώνα. Οι συμπαίκτες και οι διαιτητές έσπευσαν να απομακρύνουν τα συντρίμμια, σε ένα περιστατικό που θύμισε πόσο απρόβλεπτο και επικίνδυνο μπορεί να γίνει το μπάσκετ σε τέτοιες καταστάσεις.

Δείτε το περιστατικό στα 2:20 πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου (1:25:20)