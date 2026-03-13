Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς αποφασίστηκε επίσημα η αναβολή του. Η απόφαση ελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (13/3), μετά την τραγική είδηση του θανάτου 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε να μην διεξαχθεί η αναμέτρηση, ενώ υπήρξε και επικοινωνία με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Το αίτημα έγινε αποδεκτό, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει την αναβολή του αγώνα.

Από την πλευρά του, και ο Άρης συμφώνησε με την απόφαση, στηρίζοντας το αίτημα για αναβολή ως ένδειξη σεβασμού. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα θα καθοριστεί τις επόμενες ημέρες από τη διοργανώτρια αρχή.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ

O αγώνας ΠΑΟΚ – Άρης Betsson που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στις 18:15, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-2026, αναβάλλεται.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του, θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση.