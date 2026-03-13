Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού της ομάδας στην Καλαμαριά. Παράλληλα, κατέθεσε αίτημα για την αναβολή της αναμέτρησης με τον Άρη, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 18:15, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο νεαρός φίλαθλος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από ομάδα ατόμων το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην περιοχή της Καλαμαριάς και τραυματίστηκε σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ και των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά του.

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην αθλητική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, με την πλευρά του ΠΑΟΚ να ζητά την αναβολή του ντέρμπι ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του άτυχου φιλάθλου.

H ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ευχόμαστε να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του.

Καμία νίκη, καμία αντιπαλότητα και καμία διαφορά δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ζητήσαμε την αναβολή του αυριανού αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης.»