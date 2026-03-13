Από το καλοκαίρι του 2026 οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στις χαμηλές προδιαγραφές ασφαλείας των υφιστάμενων δελτίων, που χρονολογούνται από τη δεκαετία του ’60.

Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου καθεστώτος, οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν εντός Ε.Ε. με διαβατήριο. Παράλληλα, το υπουργείο συνιστά τη σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων με τις νέες, υψηλής ασφάλειας.

Δικαιολογητικά για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας (ID1)

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, οι πολίτες πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή του τόπου διαμονής τους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

α) Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί απευθείας στην Αρχή έκδοσης ή από πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος θα την αναρτήσει στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr.

Ο φωτογράφος παρέχει έναν κωδικό, τον οποίο ο πολίτης αντιστοιχίζει με το ΑΦΜ του μέσω της εφαρμογής myPhoto. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στον υπάλληλο της Αρχής να αναζητήσει και να ανακτήσει τη φωτογραφία.

β) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση

Η αίτηση χορηγείται από την Αρχή έκδοσης και βασίζεται στα στοιχεία του πολίτη, τα οποία αντλούνται αυτεπάγγελτα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο αιτών οφείλει να υπογράψει την εκτυπωμένη αίτηση.

γ) Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας

Η αίτηση συμπληρώνεται από την Αρχή, με βάση τα στοιχεία του πολίτη από το «Μητρώο Πολιτών» ή από το δημοτολόγιο του Δήμου εγγραφής. Ο πολίτης την υπογράφει πρώτα ηλεκτρονικά και έπειτα χειρόγραφα, αφού επιβεβαιώσει την ορθότητά της.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ

Για κάθε νέα ταυτότητα απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1894]). Το ποσό καλύπτει το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και τη μεταφορά του.

Για τους πολύτεκνους, το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1895]), ενώ απαιτείται σχετικό αποδεικτικό, όπως βιβλιάριο πολυτέκνων.

Επιπλέον, επικολλάται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας ύψους 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [2043]). Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται επιστροφή χρημάτων.

ε) Παλιό δελτίο ταυτότητας

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η προσκόμιση και παράδοση του παλαιού δελτίου (μπλε ταυτότητα).

Πρώτη έκδοση ταυτότητας

Όσοι εκδίδουν ταυτότητα για πρώτη φορά χρειάζονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, καθώς και έναν μάρτυρα που θα βεβαιώσει τα στοιχεία τους. Ο μάρτυρας πρέπει να είναι ενήλικος και να διαθέτει σε ισχύ ταυτοποιητικό έγγραφο.

Αν πρόκειται για ανήλικο, ως μάρτυρας μπορεί να παραστεί ένας από τους γονείς ή ο νόμιμος κηδεμόνας, με την επίδειξη των σχετικών εγγράφων επιμέλειας ή επιτροπείας.

Χρόνος έκδοσης νέου δελτίου

Οι νέες ταυτότητες θα εκτυπώνονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στην Καισαριανή Αττικής, με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.

Ο χρόνος επεξεργασίας από την υποβολή της αίτησης έως την παραλαβή του δελτίου εκτιμάται σε περίπου επτά ημέρες.

Με την παραλαβή της νέας ταυτότητας, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει αυτόματα όλες τις διασυνδεδεμένες υπηρεσίες, όπως η ΑΑΔΕ και το gov.gr Wallet

Ραντεβού από… Ιούνιο

Η έκδοση νέας αστυνομικής ταυτότητας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έχει γίνει δύσκολη υπόθεση, καθώς όλα τα διαθέσιμα ραντεβού έχουν κλείσει μέχρι τις αρχές Ιουνίου.

Για έκτακτες περιπτώσεις…

Όσοι πολίτες χρειάζονται άμεσα νέα ταυτότητα για συγκεκριμένους λόγους μπορούν να απευθυνθούν απευθείας στο αστυνομικό τμήμα και να εξυπηρετηθούν χωρίς αναμονή.

Η άμεση εξυπηρέτηση αφορά περιπτώσεις όπως:

ταξίδια στο εξωτερικό,

κλοπή ή απώλεια ταυτότητας,

εξετάσεις για πτυχίο ή άλλες εκπαιδευτικές υποχρεώσεις.

Μόλις σας επιδοθεί η νέα σας ταυτότητα θα ενημερωθούν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυτόματα όλες οι υπηρεσίες και φορείς που διασυνδέονται με αυτό, όπως ΑΑΔΕ, GOV.GR WALLET, κλπ.