Και τα τρία έχουν κοινό παρονομαστή τις επταθέσιες διατάξεις, όντας ένα δυναμικό χαρακτηριστικό που πλέον δεν το βρίσκεις εύκολα στην αγορά αυτοκινήτου.

DACIA JOGGER.Το νέο Dacia Jogger ανήκει στη κατηγορία των επταθέσιων μοντέλων. Προσφάτως, στην αγορά κυκλοφορεί η νέα εκδοχή του, που φέρει ανανεωμένο εσωτερικό, με ένα νέο σύστημα πολυμέσων με κεντρική οθόνη 10 ιντσών καθώς και επαγωγικό φορτιστή smartphone. Επίσης, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων επτά ιντσών διαθέτει interface νέας σχεδίασης. Το σύστημα πολυμέσων Media Display με μεγαλύτερη οθόνη 10′ προσφέρει ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto κ.ά. Το full υβριδικό σύνολο hybrid 155 συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1,8 λίτρων και 109 ίππων, δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν κινητήρα 50 ίππων και μια μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης) και μια μπαταρία 1,4 kWh (230 V).

Επίσης, το νέο Jogger στην έκδοση διπλού καυσίμου Eco-G 120 φέρει έναν νέο 3κύλινδρο turbo κινητήρα bi-fuel 1,2 λίτρων (120 αντί για 100 hp), συνδυάζοντας για πρώτη φορά όλα τα πλεονεκτήματα του LPG με αυτά ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων.

VW ID.BUZZ.Στην ίδια συνομοταξία ανήκει και το νέο VW ID.Buzz, που προσφέρεται σε επταθέσια έκδοση. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό πολυχρηστικό όχημα με ρετρό εμφάνιση και επιδόσεις ιδανικές χάρη στην ηλεκτροκίνηση. Χάρη στη στάνταρ μπαταρία 86 kWh, η μέγιστη αυτονομία του νέου επιβατικού ID.Buzz με μακρύ μεταξόνιο είναι μεταξύ 453 και 487 χλμ., ενώ όλες οι εκδόσεις μπορούν να «ανεφοδιαστούν» σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC με ισχύ φόρτισης έως 185 kW.

Στην περίπτωση των εκδόσεων 86 kWh, είναι δυνατή ακόμη και ισχύς 200 kW. Η μπαταρία 79 kWh φορτίζει από 10% έως 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά στη μέγιστη ισχύ φόρτισης. Η αντίστοιχη τιμή για τις μπαταρίες 86 kWh είναι επίσης μικρότερη από 30 λεπτά λόγω της υψηλότερης ισχύος φόρτισης. Με πέντε άτομα ως επιβάτες, η μέγιστη χωρητικότητα χώρου αποσκευών είναι 1.340 λίτρα (φορτωμένο έως το πάνω άκρο της πλάτης των πίσω καθισμάτων).

Ακόμη και με επτά άτομα, η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών εξακολουθεί να φτάνει τα 306 λίτρα. Επιπλέον, το ID.Buzz μπορεί πλέον να παραγγελθεί με head-up οθόνη. Υπάρχουν επίσης νέα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, συμπεριλαμβανομένου του Park Assist Pro με λειτουργία διαδικασίας στάθμευσης από απόσταση, μέσω smartphone

SANTA FE. To νέο Santa Fe είναι μέλος της παρέας των επταθέσιων μοντέλων. Είναι διαθέσιμο σε επταθέσια διάταξη, όπου οι επιβάτες βιώνουν κορυφαία άνεση, κατασκευασμένο με έμφαση στην εργονομία, όπου το σύστημα καθισμάτων εξασφαλίζει τα υψηλότερα επίπεδα άνεσης των επιβατών. Διαθέτει πολλαπλά συστήματα συνδεσιμότητας και τεχνολογίας αιχμής μαζί με το Bluelink Connect. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ccNC.

Η δέσμευση της Hyundai στην υβριδική τεχνολογία είναι εμφανής στα προηγμένα χαρακτηριστικά του νέου Santa Fe. Το Santa Fe διατίθεται στην έκδοση 1.6 Turbo Plug-in Hybrid προσφέροντας μέγιστη συνδυασμένη ισχύ 253 ίππων και ροπή 367 Nm, επιταχύνοντας από τα 0-100 χλμ./ώρα σε 9,3 δευτερόλεπτα με μέγιστη ταχύτητα 180 χλμ./ώρα.