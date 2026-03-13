Επίσης, το νέο της πλάνο προβλέπει πωλήσεις άνω των 2 εκατομμυρίων οχημάτων παγκοσμίως, εκ των οποίων το 50% εκτός Ευρώπης.

Η τεχνολογία full hybrid E-Tech παραμένει θεμελιώδης πυλώνας της ευρωπαϊκής γκάμας και θα συνεχίσει να εξελίσσεται και μετά το 2030.

Η νέα γενιά μοντέλων στις κατηγορίες C και D θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα RGEV medium 2.0, με αρχιτεκτονική 800V και αυτονομία έως 750 km (WLTP), ενώ στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, η Renault προχωρά με το ηλεκτρικό τTrafic Van E-Tech electric και αυτονομία έως 450 km. Το μεγάλο νέο της είναι ότι θα παρουσιάσει ένα SUV κάτω των 4 μέτρων. Θα ονομάζεται Bridger Concept που εκφράζει τη διεθνή δυναμική της Renault.

Το SUV φιλοδοξεί να θέσει νέα πρότυπα στην αστική μετακίνηση. Θα προσφέρει έξυπνο σχεδιαστικό χώρο για τους επιβάτες και σύμφωνα με τη φίρμα το μοντέλο παραγωγής αναμένεται πριν από το τέλος του 2027, αρχικά στην Ινδία, και θα διατίθεται σε εκδόσεις θερμικές, υβριδικές ή ηλεκτρικές, ανάλογα με την αγορά. Συνολικά, η γαλλική φίρμα θα προσφέρει 26 νέα μοντέλα μέσα στην επόμενη τετραετία, η Renault θέτει ως στόχο πωλήσεις άνω των 2 εκατομμυρίων οχημάτων το 2030.