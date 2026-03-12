Ο επίσημος λογαριασμός της Euroleague δημοσίευσε μία ανάρτηση αφιερωμένη στον Ματίας Λεσόρ, καθώς ο σέντερ των Πράσινων αναμένεται να επιστρέψει απόψε στα παρκέ, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις.

Υπενθυμίζεται ότι ο ψηλός του Τριφυλλιού τραυματίστηκε σοβαρά στις 17 Δεκεμβρίου του 2024 και παρέμεινε στα πιτς, με εξαίρεση το γεγονός ότι έπαιξε για λίγα λεπτά, πέρυσι στο Final Four.

Η ανάρτηση της Euroleague για τον Λεσόρ

Όσα είχε αναφέρει ο Αταμάν για τη συμμετοχή του Λεσόρ στο αποψινό ματς

«Πρόκειται για ένα σημαντικό παιχνίδι σίγουρα, γιατί οκτώ παιχνίδια μένουν και κάθε νίκη που παίρνουμε είμαστε πιο κοντά στις καλές θέσεις, κάθε παιχνίδι που χάνουμε, ρισκάρουμε τα πλέι οφ.

Ο Λεσόρ είναι διαθέσιμος και νομίζω ότι αύριο θα είναι στο ρόστερ.»