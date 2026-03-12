Το ΝΒΑ Europe βρίσκεται ακόμα σε περίοδο… χτισίματος, όμως σε συνεργασία με τη FIBA έχει ήδη προσεγγίσει ομάδες οι οποίες είναι πρόθυμες να συζητήσουν μαζί του, μία από αυτές είναι και η Φενέρμπαχτσε.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο GM της ομάδας, Ντερία Γιανιέρ, ο σύλλογος βρίσκεται σε συζητήσεις τόσο με τη Euroleague, όσο και με το ΝΒΑ Europe για να μπορέσει να βρει την καλύτερη επιλογή για το μέλλον.

Οι δηλώσεις του Ντερία Γιανιέρ για το μέλλον της Φενέρμπαχτσε:

«Σκέφτομαι το θέμα για το NBA Europe εδώ και περίπου έναν χρόνο. Οι διάλογοί μας τόσο με την πλευρά της Euroleague όσο και με την πλευρά του NBA συνεχίζονται. Υπάρχουν λεπτές ισορροπίες και πολλά άγνωστα στοιχεία. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα επηρεάσουν εκατομμύρια φιλάθλους. Ως Φενέρμπαχτσε προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία σε αυτή τη διαδικασία.

Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο όλοι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να αφήσουν στην άκρη τα θεσμικά ή ατομικά συμφέροντα και να πάρουν αποφάσεις για χάρη του ίδιου του μπάσκετ. Το γεγονός ότι το NBA έρχεται σε αυτό το τραπέζι, ωστόσο, αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία. Μπορούμε να λύσουμε το χαοτικό περιβάλλον του μπάσκετ στην Ευρώπη και τα προβλήματα που μας εμποδίζουν να μεγιστοποιήσουμε τα έσοδα.

Υπάρχει η αντίληψη ότι η Euroleague δεν δημιουργεί καθόλου έσοδα. Συμφωνώ εν μέρει· η διοργάνωση πρέπει να παράγει περισσότερα έσοδα. Ωστόσο, αν τελειώσουμε τη σεζόν στο Top-4, θα κερδίσουμε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ από την Euroleague.

Από την άλλη πλευρά, το brand της Euroleague είναι αρκετά πολύτιμο. Ως Φενέρμπαχτσε, τα λειτουργικά μας έσοδα έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Φαίνεται ότι μόνο από τα εισιτήρια θα ξεπεράσουμε φέτος τα 10 εκατομμύρια ευρώ».

