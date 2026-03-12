Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική της στην έδρα της, επικρατώντας της Βαλένθια με 96-79 για την 30η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα της Μαδρίτης έφτασε έτσι τις 11 συνεχόμενες εντός έδρας νίκες, ενώ παράλληλα κάλυψε και τη διαφορά της ήττας του πρώτου γύρου, αποκτώντας πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ελέγχοντας τον ρυθμό του αγώνα κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Με πολυφωνία στην επίθεση και σωστή αμυντική λειτουργία, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να «χτίσουν» σημαντική διαφορά και να τη διατηρήσουν μέχρι το τέλος.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ρεάλ συνέχισε την παράστασή της. Στο πρώτο μισό του τρίτου δεκαλέπτου, η ομάδα της Μαδρίτης ανέβασε τη διαφορά στους 19 πόντους (67-48), εκμεταλλευόμενη την πολυφωνία στην επίθεση και τις γρήγορες επιθέσεις στο ανοικτό γήπεδο. Η Βαλένθια προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ μέσω των μακρινών σουτ και των επιθετικών ριμπάουντ (69-58, 27:30), αλλά δεν κατάφερε να μειώσει ουσιαστικά.

Στο τελευταίο πεντάλεπτο, η Ρεάλ ήθελε να καλύψει τη διαφορά της ήττας του πρώτου γύρου (-13) και να εξασφαλίσει τη νίκη και τη διαφορά. Ένα απίθανο τρίποντο του Μάριο Χεζόνια έστειλε τη διαφορά στο +18 και το 96-79 διαμορφώθηκε 75 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 51-43, 75-65, 96-79