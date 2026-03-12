Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League, επικρατώντας με 1-0 της Ρεάλ Μπέτις στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τη φάση των «16».

Η ισπανική ομάδα μπήκε πιο επιθετικά στο παιχνίδι και απείλησε νωρίς. Στο 8’ ο Ελζαζουλί επιχείρησε επικίνδυνο σουτ που πέρασε λίγο άουτ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Λαφόν χρειάστηκε να επέμβει σε κεφαλιά του Κούτσο. Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 15’ με δυνατό διαγώνιο σουτ του Κυριακόπουλου.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν, με τον Λαφόν να πραγματοποιεί σημαντική επέμβαση στο 33’ σε προσπάθεια του Κούτσο, ενώ λίγο αργότερα ο Τετέι δοκίμασε ένα μακρινό σουτ που δεν βρήκε στόχο.

Στο δεύτερο μέρος η Μπέτις διατήρησε την επιθετική της διάθεση, όμως ο Γάλλος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού συνέχισε να κρατά το μηδέν. Στο 59’ οι «πράσινοι» έμειναν με δέκα παίκτες, όταν ο Ζαρουρί αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε, δυσκολεύοντας το έργο της ομάδας του Μπενίτεθ.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο Παναθηναϊκός βρήκε τη μεγάλη του στιγμή στο 84’. Ο Σφιντέρσκι, στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα, βρέθηκε σε θέση βολής και ανατράπηκε από τον Γιορέντε, με τον διαιτητή να καταλογίζει πέναλτι μετά από εξέταση της φάσης στο VAR.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ταμπόρδα στο 88’, ο οποίος με ψυχραιμία έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 1-0, χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό ένα πολύτιμο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κάτρης, Ίνγκασον, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν (83′ Σιώπης), Ρενάτο Σάντσες, Ζαρουρί, Πελίστρι (90′ Τζούριτσιτς), Ταμπόρδα (90′ Αντίνο), Τετέι (83′ Σφιντέρσκι).

Μπέτις: Λόπεθ, Ροντρίγκεθ (69′ Φίρπο), Νατάν (46′ Γκόμεθ), Γιορέντε, Ρουιμπάλ, Ρόκα, Φορνάλς (89′ Μπάρτρα), Αλτιμίρα (79′ Ντεόσα), Εζαλζουλί (68′ Ρικέλμε), Άντονι, Κούτσο.