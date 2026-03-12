Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (19:45) την Μπέτις στο ΟΑΚΑ, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρησης για τη φάση των «16» του Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει γνωστή την ενδεκάδα της ομάδας του.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρη και Κυριακόπουλο από δεξιά προς τα αριστερά στην άμυνα.

Ο άξονας αποτελείται από τους Σάντσες, Τσέριν και λίγο πιο μπροστά τον Ταμπόρδα. Στα άκρα θα βρεθούν οι Πελίστρι και Ζαρουρί, ενώ στην κορυφή της επίθεσης παίρνει θέση ο Τεττέη.