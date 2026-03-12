Ο Αρμάντ Ντουπλάντις συνεχίζει να γράφει τη δική του, μοναδική ιστορία στο άλμα επί κοντώ. Ο Σουηδός σούπερ σταρ του στίβου πέτυχε ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 6,31 μέτρα και αποδεικνύοντας πως το ταβάνι του μοιάζει… άγνωστο.

Απέδειξε ξανά γιατί θεωρείται ο απόλυτος κυρίαρχος του άλματος επί κοντώ. Στο μίτινγκ Mondo Classic, μπροστά στο κοινό του, ο Σουηδός πρωταθλητής ξεπέρασε τα 6,31 μέτρα και σημείωσε το 15ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στο αγώνισμα.

Παρότι ο αγώνας δεν εξελίχθηκε σε διαγωνισμό πολύ υψηλών αλμάτων για τους περισσότερους συμμετέχοντες, ο Ντουπλάντις φρόντισε να κλέψει για ακόμη μία φορά την παράσταση. Αφού πέρασε με άνεση τα 6,08 μ., έβαλε τον πήχη στα 6,31 μ. και με την πρώτη προσπάθεια πέτυχε το νέο ιστορικό άλμα, απογειώνοντας το κοινό.

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν, ο οποίος ξεπέρασε τα 6,00 μ. στην τρίτη του προσπάθεια, ενώ τρίτος ήταν ο Αμερικανός Μπράντφορντ με άλμα στα 5,90 μ.

Από ελληνικής πλευράς, ο Καραλής δεν βρέθηκε στην καλύτερη ημέρα του. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε τα 5,80 μ. με τη δεύτερη προσπάθεια και επέλεξε στη συνέχεια να αφήσει τα 5,90 μ., δοκιμάζοντας απευθείας στα 6,00 μ. Παρά τις καλές του προσπάθειες, δεν κατάφερε να περάσει το ύψος, ολοκληρώνοντας τον αγώνα στην έβδομη θέση.

Ο Ντουπλάντις έθεσε τον πήχη στο απίστευτο 6.31μ για το παγκόσμιο ρεκόρ Νο15 μέσα στην έδρα του και τα κατάφερε με την πρώτη προσπάθεια.

Η τελική κατάταξη

Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία) – 6.31μ Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία) – 6.00μ Ζάκαρι Μπράντφορντ (ΗΠΑ) – 5.90μ Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) – 5.90μ Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) – 5.90μ Μένο Φλον (Ολλανδία) – 5.80μ Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) – 5.80μ Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) – 5.80μ Κέι Σι Λάιτφουτ (ΗΠΑ) – 5.65μ